Шарль Мішель: Сьогодні Україна є ближчою Європейського Союзу ніж будь-коли

ЄС стоятиме на боці України як у її боротьбі з агресором, так і на шляху до євроінтеграції, до якої вона є ближчою ніж будь-коли.

Про це заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель, вітаючи Президента України Володимира Зеленського на зустрічі лідерів держав і урядів країн ЄС у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дорогий Володимире, Ви - лідер країни у війні, який надихає світ, особливо вільний світ», - заявив Мішель.

Політик зазначив, що Україна має повну підтримку ЄС у боротьбі за справедливість, свободу та демократію, а також цінності Хартії ООН.

«Реальність повномасштабної війни в Європі жорстоко вдарила по нас усіх, а ви стали нашим щитом», - сказав очільник Євроради.

Він віддав належне мужності рішення Зеленського залишитися в країні та бути разом зі своїм народом.

Присутність українського лідера на саміті є «потужним сигналом», адже Президент є «відображенням» хороброго народу України, який бореться проти агресора та захищає свої домівки, свої родини, свою державу, своє майбутнє.

Сьогодні, попри війну, України є ближчою до Брюсселя, до Європейського Союзу, ніж будь-коли, будучи кандидатом, зауважив Мішель.

«Нашою рішучою політичною, фінансовою, гуманітарною, але також воєнною допомогою, воєнна допомога є дуже важливою, ми демонструємо нашу непохитну підтримку Україні на її шляху до миру, відновлення та членства, на шляху до якого ЄС буде постійно супроводжувати Київ», - сказав Мішель.

Він звернувся до українського лідера: «Вітаємо вдома, в Європі!».

Мішель зазначив, що лідери ЄС і України з 24 лютого перебувають у постійному контакті, Зеленський звертався до кожної зустрічі Ради Європи, починаючи з першого дня агресії.