The Telegraph: Лондон обговорює з Києвом виробництво зброї на території України

Представники Великої Британії обговорюють з українськими колегами виробництво зброї та транспортних засобів за ліцензією на території України. Про це повідомляє The Telegraph.

"Британське озброєння та військові транспортні засоби можуть вироблятися в Україні відповідно до планів, які означатимуть поглиблення зв’язків країни з НАТО. Високопоставлені чиновники оборонної промисловості Великобританії обговорюють ці плани зі своїми колегами в Києві, і будь-яка угода, ймовірно, буде розглядатися як значне зміцнення відносин Британії з Україною", – сказано у повідомленні.

Видання пише, що британські керівники відвідали Україну з метою створення спільних підприємств, які вироблятимуть зброю та транспортні засоби на місцевому рівні за ліцензією. Інші європейські оборонні компанії також ведуть переговори з Україною: "Розгортаються перегони за те, щоб Великобританія була першою на черзі, причому британські компанії прагнуть не бути випереджені французькими та німецькими суперниками", сказав The Telegraph один з керівників.