У ПФУ розповіли, які категорії українців мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг цьогоріч

Пенсійний фонд України розповів, які категорії українців мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг цьогоріч. Деякі можуть отримати знижку о 25%, 50%, а хтось - всі 100%.

Про це повідомляє ПФУ.

Згідно постанови Кабміну № 389 від 04.06.2015, пільги можна отримати на оплату:

квартплати, плати за послуги із утримання будинків, споруд та прибудинкових території, а також управління багатоквартирним будинком;

комунальних послуг, до переліку яких входять: централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ;

палива та скрапленого газу.

У грошовій формі можна отримати пільгу на оплату комуналки, а також на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива або скрапленого газу.

Пільгу призначають на рік. Аби отримати її, треба середньомісячний дохід сім'ї розрахувати на одну особу, і якщо сума не перевищує розмір доходу, то це дає право на пільгу. У 2023 році відповідна сума не повинна буте більше 3 760 гривень.

Якщо дохід сім'ї не дозволяє отримувати ці пільги, то громадянин може звернутися за призначенням субсидії на оплату ЖКП.

Хто має право на 100% знижки

Українці, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною або батьки, дружина/чоловік такої особи, якщо вона померла;

Колишні педагогічні, медичні та фармацевтичні працівники, фахівці із захисту рослин, працівники бібліотек у сільській місцевості і селищах міського типу, які вже пішли на пенсію;

Жителі сільській місцевості та селищ міського типу, які працюють або працювали у музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури.

Хто має право на 50% знижки

Багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, сім'ї опікунів/піклувальників;

Сім'я особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, що загинули/померли/зникли без вісти під час виконання службових обов’язків;

Українці, які звільнені зі служби цивільного захисту за віком/хворобу/вислугою років, а також які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків та їхня сім'я;

Дружина/чоловік померлих з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та опікуни дітей померлих з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

Сім'ї, які мають дитину з інвалідністю;

Учасники війни;

Окремі категорії осіб, з числа жертв нацистських переслідувань.

Пільгу у розмірі 25% можуть отримати громадяни, які мають статус дітей війни.

Нагадаємо, у грудні 2022 року в Україні змінилися правила оформлення субсидій – деякі категорії населення країни не зможуть отримати допомогу від держави. У Міністерстві соціальної політики нагадали про те, хто більше не буде у списку одержувача субсидії.