Войти
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

У ПФУ розповіли, які категорії українців мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг цьогоріч

172

Пенсійний фонд України розповів, які категорії українців мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг цьогоріч. Деякі можуть отримати знижку о 25%, 50%, а хтось - всі 100%.

Про це повідомляє ПФУ.

Згідно постанови Кабміну № 389 від 04.06.2015, пільги можна отримати на оплату:

  • квартплати, плати за послуги із утримання будинків, споруд та прибудинкових території, а також управління багатоквартирним будинком;
  • комунальних послуг, до переліку яких входять: централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ;
  • палива та скрапленого газу.
  • У грошовій формі можна отримати пільгу на оплату комуналки, а також на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива або скрапленого газу.

Пільгу призначають на рік. Аби отримати її, треба середньомісячний дохід сім'ї розрахувати на одну особу, і якщо сума не перевищує розмір доходу, то це дає право на пільгу. У 2023 році відповідна сума не повинна буте більше 3 760 гривень.

Якщо дохід сім'ї не дозволяє отримувати ці пільги, то громадянин може звернутися за призначенням субсидії на оплату ЖКП.

Хто має право на 100% знижки

  • Українці, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною або батьки, дружина/чоловік такої особи, якщо вона померла;
  • Колишні педагогічні, медичні та фармацевтичні працівники, фахівці із захисту рослин, працівники бібліотек у сільській місцевості і селищах міського типу, які вже пішли на пенсію;
  • Жителі сільській місцевості та селищ міського типу, які працюють або працювали у музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури.

Хто має право на 50% знижки

  • Багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, сім'ї опікунів/піклувальників;
  • Сім'я особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, що загинули/померли/зникли без вісти під час виконання службових обов’язків;
  • Українці, які звільнені зі служби цивільного захисту за віком/хворобу/вислугою років, а також які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків та їхня сім'я;
  • Дружина/чоловік померлих з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та опікуни дітей померлих з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
  • Сім'ї, які мають дитину з інвалідністю;
  • Учасники війни;
  • Окремі категорії осіб, з числа жертв нацистських переслідувань.

Пільгу у розмірі 25% можуть отримати громадяни, які мають статус дітей війни.

Нагадаємо, у грудні 2022 року в Україні змінилися правила оформлення субсидій – деякі категорії населення країни не зможуть отримати допомогу від держави. У Міністерстві соціальної політики нагадали про те, хто більше не буде у списку одержувача субсидії.

ПФУ, пільги
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 13 февраля 2023
Воскресенье, 12 февраля 2023
Суббота, 11 февраля 2023
Пятница, 10 февраля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

В Україні зросла частка непрацюючих кредитів у банківському секторі

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38% порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Система фінансування інновацій як запорука побудови технологічної економіки

Запорукою економічного розквіту України, відтак й забезпечення обороноздатності, є перехід економіки від експортосировинної до високотехнологічної. Один з першочергових кроків в цьому напрямку - створення системи фінансування інновацій.

Абсолютна більшість українців впевнена в перемозі України у війні проти росії

Абсолютна більшість українців повністю впевнена в перемозі України у війні проти росії, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023