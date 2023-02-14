У ДСНС нагадали про небезпеку при використанні великих газових балонів

Великі газові балони попри зовнішню міцність і надійність можуть завдати шкоди. Державна служба з надзвичайних ситуацій нагадала про правила безпечного використання.

Про це йдеться у дописі ДСНС у Facebook.

Головні правила, яких слід дотримуватися, щоб вберегти себе та оточуючих від небезпеки:

Використовуйте великі балони лише в приватному секторі. Розміщувати їх у багатоповерхівках чи високих будинках заборонено.

Обслуговувати та заправляти їх можна тільки у спеціальних організаціях. Не заправляйте балони на АЗС чи з автомобільних цистерн для перевезення газу.

Балон слід наповнювати не більше, ніж на 85% від його обʼєму. Решта обʼєму потрібна, щоб залишалося місце для розширення газу при зміні температури.

Розташовуйте балон якнайдалі від сонячних променів на відстані не менше 0,5 м від газової плити, 1 м від нагрівальних приладів.

У приміщенні, де розташований балон, має бути справна система вентиляції. Також варто щодня провітрювати це приміщення.

Регулярно перевіряйте, щоб на балоні та шлангу, приєднаному до нього, не було ніяких пошкоджень.