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Україна виконала зобов'язання перед МВФ та сподівається на нову угоду

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Україна виконала практично всі зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом за моніторинговою програмою та сподівається на прогрес за новою кредитною угодою.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ".

Робота місії МВФ щодо перегляду моніторингової програми з Україною розпочалася 13 лютого у Варшаві. За інформацією джерел РБК-Україна, під час переговорів буде порушено питання і щодо підготовки нової кредитної програми для України.

Чинна програма була схвалена фондом у грудні минулого року терміном на 4 місяці. Вона передбачає виділення кредитних коштів.

До кінця січня, щоб показати прогрес, потрібно було виконати п'ять структурних маяків. Джерела видання в уряді підтвердили, що всі вони виконані.

Зокрема, підготовлено та подано до Ради законопроекти про відміну мораторію на проведення податкових перевірок, відміну спрощеного режиму оподаткування (пільгова ставка 2% з доходу для бізнесу) та про застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Призначено наглядову раду НАК "Нафтогаз України".

Крім того, розроблено концепцію ліквідації бюджетних заборгованостей протягом 2023 року, визначено напрями щодо реформування системи соцзахисту для надання адресної допомоги населенню та проведено консультації з МВФ щодо діагностики банків.

Програма SMP не складна і виконати її умови, за бажання проблем не становило, вважає глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

"Маяки були за тими напрямками, за якими Україна "завинила" ще в попередніх програмах - я про ситуацію з корпоративним управлінням "Нафтогазу". І ті, які не вимагають багато часу для виконання, бо вже робилися раніше - повернути колишній рівень податків і розробити методологію оцінки якості активів банків", - наголосив експерт.

Є шанс, що МВФ визнає виконання умов, що, мабуть, буде вперше в історії співпраці України з фондом, каже Паращій.

За підсумками роботи місії у Варшаві стане ясно, наскільки висновок нової програми можливе вже до квітня. У березні ще потрібно буде звірити деякі індикативні показники. Якщо очікування виправдаються і розпочнеться робота з підготовки програми EFF, перший транш може бути отриманий відразу після затвердження її радою директорів МВФ.

МВФ, Паращій
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