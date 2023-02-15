В Україні УБД мають право на ранній вихід на пенсію та надбавки до виплат

В Україні учасники бойових дій мають право на ранній вихід на пенсію та отримання надбавок до пенсійних виплат.

Як пише Апостроф, про це повідомили у виданні "На Пенсії".

В українському законодавстві передбачено надбавку до пенсій УДБ у розмірі 25% від прожиткового мінімуму, тобто 523 гривні 25 копійок станом на 1 лютого 2023 року. Разом з цим виплачується цільова грошова допомога розміром 40 гривень.

Загальний розмір пенсій для УБД становить щонайменше 210% від прожиткового мінімуму, наразі це 4395 гривень 30 копійок. Усі вищезгадані доплати встановлюються до основного розміру будь-якої пенсійної виплати, оскільки статус УБД можуть мати і військові, і цивільні пенсіонери.

Водночас учасники бойових дій можуть вийти на пенсію у 50 і 55 років для жінок і чоловіків відповідно, однак лише за наявності 20 і 25 років страхового стажу. Вислуга років військовослужбовців - це і є страховий стаж.