Кліменков: ФДМУ звільняє 47 керівників державних підприємств

Фонд державного майна (ФДМУ) провів аналіз фінансово-економічного стану державних підприємств, які Кабінет міністрів передав в його управління; в результаті ФДМУ звільняє 47 керівників.
Про це повідомив перший заступник голови ФДМУ Дмитро Кліменков, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Фонду.
«Ми проаналізували стан підприємств, чи виплачують людям зарплати, чи приносять доходи до бюджету. Аналіз показав, що на більшості проаналізованих держпідприємств не виконуються фінансово-економічні плани, вони приносять збитки», - зазначив представник Фонду.
За його словами, на сьогодні в управління ФДМУ передається 2400 підприємств. На 7 з них фонд змінив керівників, ще для 40 – очікується погодження з боку місцевих військових адміністрацій.
Водночас ФДМУ вже шукає нових менеджерів для підприємств. Щоб подати кандидатуру на заміщення вакантної посади, Фонд планує запровадити онлайн-форму. Після цього відормство разом з НАБУ проведе перевірки кандидатів, за результатами яких прийматиме рішення.
Також ФДМУ розробив для нових керівників ключові показники ефективності (KPI), щоб вони належним чином підготували держпідприємства до майбутньої приватизації за найвищою ціною.
«Наша ціль – налагодити роботу державних підприємств, щоб вони працювали чесно та прозоро, без використання сірих схем. Починаємо очищення Фонду держмайна від недобросовісних менеджерів», - наголосив Кліменков.
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