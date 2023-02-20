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На порталі "Дія" доступні п'ять нових послуг з усиновлення

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На порталі "Дія" стали доступними п'ять нових послуг з усиновлення.

Про це повідомила дружина Президента Олена Зеленська у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Раніше тут (у "Дії" - ред.) можна було отримати консультацію з усиновлення та зареєструватися усиновлювачем онлайн. Нові ж послуги значно пришвидшать зустріч сімей з дітьми, що потребують піклування та любові", - зазначила перша леді.

Так, за її словами, на порталі "Дія" можна скористатися такими сервісами:

  • - Усиновлення: подати заяву про продовження терміну кандидатства в усиновлювачі. Зробити це потрібно не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення попереднього терміну;
  • - Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом (перша леді нагадала: у прийомній сім’ї виховують від одного до чотирьох дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування, а в дитячому будинку сімейного типу (батьки-вихователі) — не менше 5 таких дітей);
  • - Стати другим з батьків-вихователів чи прийомних батьків. Таку заяву ви маєте подати, якщо один із вашого подружжя вже зареєстрований кандидатом;
  • - Опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом (опіка встановлюється над дітьми, які не досягли 14-ти років, піклування — над неповнолітніми дітьми з 14 до 18 років);
  • - Усиновлення: зняття з обліку кандидатів в усиновлювачі.

Дружина Президента пояснила, що заповнення усіх даних триває близько 30 хвилин, після чого служба у справах дітей опрацює заявку і проведе поточну перевірку, усі необхідні документи підтягнуться з реєстрів автоматично.

"Виховання дітей у родинах, а не в сиротинцях є однією з вимог для нашого вступу до ЄС. І ми невпинно йдемо до цієї мети, в тому числі завдяки спрощенню процедур. Однак найголовніше для нас — не формальне зобов’язання. Найголовніше — це право дитини мати сім’ю, люблячих батьків. Право дитини бути щасливою. За нього ми й боремося, позбавляючись дитячих інтернатів на користь сімей", - підкреслила Зеленська.

Зазначається, що проєкт реалізовано завдяки ініціативі радниці-уповноваженої Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'ї Герасимчук, Міністерства соціальної політики та Міністерства цифрової трансформації України за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Швеції.

Дія, усиновлення
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