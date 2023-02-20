На порталі "Дія" доступні п'ять нових послуг з усиновлення

На порталі "Дія" стали доступними п'ять нових послуг з усиновлення.
Про це повідомила дружина Президента Олена Зеленська у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Раніше тут (у "Дії" - ред.) можна було отримати консультацію з усиновлення та зареєструватися усиновлювачем онлайн. Нові ж послуги значно пришвидшать зустріч сімей з дітьми, що потребують піклування та любові", - зазначила перша леді.
Так, за її словами, на порталі "Дія" можна скористатися такими сервісами:
Дружина Президента пояснила, що заповнення усіх даних триває близько 30 хвилин, після чого служба у справах дітей опрацює заявку і проведе поточну перевірку, усі необхідні документи підтягнуться з реєстрів автоматично.
"Виховання дітей у родинах, а не в сиротинцях є однією з вимог для нашого вступу до ЄС. І ми невпинно йдемо до цієї мети, в тому числі завдяки спрощенню процедур. Однак найголовніше для нас — не формальне зобов’язання. Найголовніше — це право дитини мати сім’ю, люблячих батьків. Право дитини бути щасливою. За нього ми й боремося, позбавляючись дитячих інтернатів на користь сімей", - підкреслила Зеленська.
Зазначається, що проєкт реалізовано завдяки ініціативі радниці-уповноваженої Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'ї Герасимчук, Міністерства соціальної політики та Міністерства цифрової трансформації України за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Швеції.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023