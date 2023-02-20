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ПФУ: У разі смерті пенсіонера особи, які здійснили поховання, мають право на допомогу

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У разі смерті пенсіонера допомога на поховання виплачується особам, які здійснили поховання. Розмір допомоги на поховання залежить від закону, відповідно до якого було призначено пенсію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Так, якщо пенсіонер одержував пенсію згідно з законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", то допомога виплачується у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (крім осіб, поховання яких проведено за рахунок державного бюджету).

Для тих, кому пенсію було призначено відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або інших законів, розмір допомоги - дві пенсії, що отримував пенсіонер на момент смерті.

Допомога на поховання виплачується органами Пенсійного фонду шляхом зарахування на поточний банківський рахунок особи, яка здійснювала поховання.

Якщо у одержувача відсутній поточний банківський рахунок, то виплата здійснюється через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка": заявник у будь-якому відділенні Ощадбанку може отримати кошти, звернувшись із паспортом та ідентифікаційним кодом.

Людині, яка звертається за допомогою, потрібно подати такі документи:

  • паспорт та ідентифікаційний код;
  • заяву про виплату допомоги на поховання (заповнюється під час прийому);
  • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера;
  • реквізити свого поточного банківського рахунку.

Якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі витягів та довідок, визначених в українському правовому полі, заявник надає свідоцтво про смерть або інший документ, легалізований відповідно до законодавства.

Строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежується в часі.

Для отримання допомоги необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

смерть, ПФУ, поховання
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