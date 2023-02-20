Томас-Грінфілд: Якщо Китай має намір надати летальну зброю рф, то це неприйнятно

Китай перетне "червону лінію", якщо ухвалить рішення про надання рф летальної військової допомоги, заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.
"Ми вітаємо заяву Китаю про те, що він хоче миру, оскільки це те, чого ми завжди прагнемо в таких ситуаціях. Але ми також маємо чітко усвідомлювати: якщо китайці чи хтось інший має намір надати летальну підтримку росіянам у їхньому жорстокому нападі на "Україну, то це неприйнятно. Це було б "червоною лінією"", - сказала Томас-Грінфілд в інтерв'ю CNN.
Томас Грінфілд зазначила, що США розглядають Китай як противника і готові конкурувати з ним і, коли це необхідно, протистояти.
"Це те, що ми робимо і робитимемо, щоб мати гарантію, що наші національні інтереси завжди на першому плані", - додала постпред.
Раніше низка ЗМІ повідомляла, що Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю підтвердив повідомлення про те, що Китай обговорює можливість надання Росії летальної військової допомоги, яка може бути спрямована на підтримку агресії в Україні.
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