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РНБО та БЕБ підписали Меморандум про співробітництво

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Апарат Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) підписали Меморандум про співробітництво з метою організації взаємодії для покращення функціонування державної санкційної політики.

Як повідомляється на сайті Апарату РНБО, документ підписав керівник Апарату Андрій Зюзь та директор БЕБ України Вадим Мельник.

Згідно з меморандумом, сторони, зокрема, проводитимуть дослідження та аналіз у сфері посилення спроможності санкційної політики, обміну інформацією щодо реалізації та моніторингу її ефективності та застосування відповідного законодавства.

Сторони погодилися брати участь у реалізації державних ініціатив з питань, що відповідають меті та предмету меморандуму, готувати методологічні рекомендації та інші інформаційні матеріали у визначеній сфері співпраці, створювати спільні робочі групи, консультаційні та експертні об’єднання для розроблення концепцій і стратегій у санкційній сфері.

Підписанти наголосили на важливості посилення обміну оперативною інформацією в межах визначених повноважень, що покращить якість підготовки санкційних обмежень, їх застосування, зміни чи скасування.

У свою чергу голова Апарату РНБО наголосив на необхідності систематичного стратегічного підходу до запровадження санкцій та питань примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів.

Источник: Интерфакс-Украина
БЕБ, РНБО
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