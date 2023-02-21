Південна Корея вводить додаткові незалежні санкції проти КНДР

У Південній Кореї повідомили про рішення ввести додаткові незалежні санкції проти Північної Кореї у відповідь на її останній запуск балістичної ракети великої дальності та запуск двох балістичних ракет малої дальності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

За даними Міністерства закордонних справ Південної Кореї, уряд країни вводить санкції щодо чотирьох осіб та п’яти установ, що залучені до ядерних і ракетних програм таємного режиму або допомагають Пхеньяну ухилятися від санкцій.

До чорного списку внесено колишнього радника з економічних і комерційних питань посольства Північної Кореї в Монголії, який укладав торгові угоди щодо зброї та предметів розкоші. Під санкції потрапив і громадянин Південної Африки російського походження, який допомагав КНДР нелегально купувати нафту.

Серед організацій, які потрапили до санкційного списку, компанії “Songwon Shipping & Management”, “Korea Daizin Trading Corp.” та “Transatlantic Partners Pte. Ltd.”, які раніше потрапили під санкції США.