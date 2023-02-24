Шмигаль розповів, через що виник дефіцит бюджету України

Україна витрачає на військо майже весь бюджет країни мирного часу. Через це виник дефіцит бюджету.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляється на сайті Кабміну.
"Водночас соціальна та гуманітарна складова фінансується за підтримки наших партнерів, яким Україна за це дуже вдячна. Дякую Єврокомісії за виділення 18 млрд євро макрофінансової підтримки на 2023 рік. Сполучені Штати нададуть Україні понад 10 млрд доларів, інші країни G7 також спрямовують кошти на пряму бюджетну підтримку", – розповів він.
За словами прем'єра, Україна веде активні переговори і співпрацю з МВФ.
Як повідомлялося, Україна та співробітники Міжнародного валютного фонду досягли домовленості щодо перегляду Програми моніторингу за участю Ради директорів.
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