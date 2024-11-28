Шмигаль: Закони про держбюджет-2025 і про підвищення податків набудуть чинності 1 грудня

Закони про державний бюджет на 2025 рік і про зміни до Податкового кодексу будуть підписані президентом України Володимиром Зеленським уже найближчими днями і набудуть чинності 1 грудня.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Уряд вже звернувся до президента України щодо якнайшвидшого підписання цих законів. Вони є однією з ключових вимог наших кредиторів. Вони є важливими для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони нашої держави цього року та наступного", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в середу.
Прем'єр зазначив, що після підписання цих законів уряд отримає додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції, а також виплати заробітної плати Сил безпеки і оборони.
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