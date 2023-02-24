Іспанія хоче навчати українських лікарів методів сучасного протезування

Іспанія продовжить лікування та реабілітацію українських громадян, які постраждали на війні, та запропонує навчання українських лікарів методів сучасного протезування.

"Українські громадяни, які постраждали під час війни, проходять лікування і реабілітацію. На жаль, деяким із них потрібне протезування. Ми запропонували МОЗ України, щоб медичні працівники пройшли підготовку в Сарагосі з використання цих сучасних протезів", - сказав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у четвер у Києві після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

У свою чергу Зеленський відзначив як "дуже важливу "допомогу в лікуванні та реабілітації українських воїнів. "Ми говоримо про нові програми. Ми працюватимемо в цьому напрямі", - сказав він.

Санчес також, за його словами, запевнив Зеленського, що Іспанія продовжить підтримувати 165 тисяч українських біженців в Іспанії. "Ми надали їм повний доступ до систем охорони здоров'я і до освітніх програм і надаватимемо його стільки, скільки їм буде потрібно", - сказав він.