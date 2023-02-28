Спінант: ЄК та Польща започатковує ініціативу з метою повернення викрадених під час війни росіянами українських дітей

Європейська комісія разом із Польщею за підтримки агентств ООН започатковує ініціативу з метою повернення викрадених під час війни росіянами українських дітей і притягнення до відповідальності винних за цей злочин.
Відповідне оголошення в понеділок у Брюсселі зробила представниця Єврокомісії Дана Спінант.
"Вам відома трагічна ситуація з українськими дітьми, викраденими Росією і відправленими в Росію для всиновлення - від початку вторгнення російські війська відправили до Росії приблизно тисячі українських дітей. Викрадення українських дітей - це величезна проблема, трагедія і злочин. Тому, щоб вирішити цю трагічну ситуацію, ми разом із Польщею за підтримки агентств ООН започатковуємо цю ініціативу. Мета - об'єднати зусилля, щоб зібрати докази, щоб викрадені діти були знайдені й ті, хто відповідальний за злочин, понесли покарання", - розповіла вона про суть ініціативи.
За словами Спінант, лідерами ініціативи є президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
"Найближчими днями ми оголосимо більше деталей щодо цієї ініціативи", - додала представниця ЄК.
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