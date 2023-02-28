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росстат: Обсяг виробництва автомобілів у росії обрушився на 60%

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Обсяг виробництва автомобілів у росії за 2022 рік обрушився на 60% – до історичного мінімуму 620 тис. машин. Статистику оприлюднив на парламентських слуханнях у раді федерацій рф заступник голови міністерства промисловості альберт карімов.

До цього найгіршим результатом за рік було виробництво 729 тис. автомобілів у 2009 році, на тлі фінансової кризи та різкого падіння попиту. В інші роки ніколи не вироблялося менше мільйона автомобілів, свідчить статистика росстату.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну виробництва у росії зупинили найбільші міжнародні концерни. Одні безпосередньо пов'язали це з війною, інші посилалися на логістичні проблеми, які виникли на тлі війни. Про вихід з ринку заявила більшість європейських, американських і японських виробників.

Виробництво було зупинено, зокрема, на заводі «автотор», що збирав німецькі BMW, заводи Hyundai і Toyota у Санкт-Петербурзі, два заводи Volkswagen. Московський завод Renault та контрольний пакет виробника у найбільшому в країні автовиробництві «автоваз» були передані державі за два рублі. Крім того, було зупинено багато великих заводів автомобільних комплектуючих.

Через це уряду довелося дозволити виробляти «спрощені» моделі автомобілів, виконаних за нормами 1990-х років. На тлі відходу західних та японських виробників на ринок виводяться десятки китайських виробників, про плани розпочати продаж заявляли автовиробники з Ірану та В'єтнаму.

автомобілі, карімов
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