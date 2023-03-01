У ISW розповіли, як лукашенко допомагає росії ухилятися від санкцій

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко може сприяти китайсько-російським схемам ухилення від санкцій під час офіційного візиту до Пекіна. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
Експерти навели як приклад цитату Deutsche Welle про те, що в поїздці лукашенко підпише пакет угод про розвиток спільних проектів, торговельно-економічне, інвестиційне, гуманітарне співробітництво та політичне співробітництво з Китаєм.
Перед цим формальний глава рб заявляв, що оборонна промисловість білорусі може виробляти зброю, оскільки країна має доступ до мікроелектроніки, оптики та комплектувальних, що імпортуються з інших держав.
В ISW також навели слова представників української розвідки про те, що лукашенко вже допомагав Путіну отримати зброю для війни проти України, постачаючи артилерійські боєприпаси з білоруських складів.
Під час візиту до Китаю лукашенко говорив, що росія готова зробити кроки до мирного врегулювання та припинення війни проти України. Крім того, за його словами, Захід та США "змусили" українських чиновників відмовитися від переговорів із рф.
Аналітики пояснили, що ця інформаційна кампанія мала на меті спонукати західних офіційних осіб запропонувати превентивні поступки та змусити Україну вести переговори на російських умовах. Це могло сприяти затримці надання західних танків та іншого обладнання, необхідного для продовження українських механізованих контрнаступів.
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