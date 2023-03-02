США не можуть виключити росію зі складу Ради Безпеки ООН

США проводять консультації з усіма країнами світу щодо реформи Ради Безпеки ООН, але не можуть виключити росію з її складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійної представниці США при ООН Лінди Томас-Грінфілд.
"Ми запустили у вересні минулого року дискусії про реформу Ради Безпеки та реформу ООН у ширшому плані. Ми підтримуємо реформу Ради Безпеки, щоб вона стала більш інклюзивною та представницькою", - заявила Томас-Грінфілд.
За її словами, п'ять постійних членів закріплені у Статуті ООН та США не можуть цього змінити.
"Але ми можемо змінити РБ ООН, додавши нових постійних членів та виборних членів. Останні кілька місяців я говорила з усіма регіонами, країнами світу про просування певної реформи, яка дозволить нам включити до Ради Безпеки нові країни", - додала вона.
Україна вважає, що рф незаконно займає місце в організації, оскільки її легітимність як наступника срср викликає питання. Тому вона має пройти міжнародно-правовий шлях вступу до ООН, як та інші країни. Зокрема, довести свою миролюбність, вимога про яку міститься у п. 1 ст. 4 Статуту ООН.
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