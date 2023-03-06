Чавушоглу: Ми працюємо над реалізацією та подальшим продовженням Чорноморської зернової угоди

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у неділю, що Анкара докладає всіх зусиль продовження дії "зернової угоди".
Про це Чавушоглу сказав у своєму виступі на Конференції ООН з питань найменш розвинених країн у Катарі, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Чорноморська зернова ініціатива, започаткована ООН та Туреччиною в липні минулого року, дозволила експортувати зерно з трьох українських портів. Угода була продовжена в листопаді і її дія закінчується 18 березня, якщо не буде досягнуто домовленості про продовження.
"Ми наполегливо працюємо над безперешкодною реалізацією та подальшим продовженням Чорноморської зернової угоди", - сказав Чавушоглу.
Він також повідомив, що обговорив питання продовження угоди з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.
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