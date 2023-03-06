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Герасимчук: Наразі в росіян є щонайменше 5 сценаріїв викрадення дітей

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Герасимчук: Наразі в росіян є щонайменше 5 сценаріїв викрадення дітей

Радниця - уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук наголошує, що повномасштабна війна рф проти України порушує абсолютно всі права дітей, а дії окупанта не хаотичні, вони мають чітку політику щодо українських дітей.

"Ми можемо сміливо сказати, що зараз ця жахлива війна порушує абсолютно всі права українських дітей. Не залишилося жодного права, яке не було порушено", - сказала вона в неділю на міжнародній конференції "United for justice" у Львові.

За словами Герасимчук, у рф "є чітко спланована політика щодо українських дітей - дії не хаотичні".

Омбудсмен зазначила, що міжнародне гуманітарне право кваліфікує масову депортацію та примусове переміщення дітей як воєнний злочин.

Однак, як наголосила вона, у сукупності з масою інших злочинів, які вчиняють окупанти, - убивствами й пораненнями дітей, зміною громадянства, переданням на всиновлення громадянам рф, примушуванням до вивчення російської мови й культури та заборони на все українське, - ідеться про злочин геноциду проти України через українських дітей.

Герасимчук розповіла, що завдяки 307 випадкам, коли вдалося повернути депортованих українських дітей, було проведено аналіз дій окупантів.

"Наразі в росіян є щонайменше 5 сценаріїв викрадення дітей. Перший - коли вони спочатку вбивають батьків, а потім викрадають дитину....Другий - коли росіяни розлучають дітей з батьками під час так званої фільтрації... Третій - коли забирають дітей прямо з родин, іноді позбавляють батьківських прав "незручних батьків". Четвертий сценарій - це вивезення дітей із закладів інституційного нагляду - спочатку не дають українській стороні забрати цих дітей, не погоджують гуманітарні коридори.... П'ятий сценарій, напевно, наймасовіший - коли створюють абсолютно неприйнятні для життя дітей на окупованій території умови і пропонують батькам віддати дітей на оздоровлення або відпочинок у дитячих таборах у рф", - розповіла Герасимчук.

Вона підсумувала: "Наша мета зараз - негайно припинити примусове переміщення та депортацію... якнайшвидше знайти наших дітей на території, до якої ми не маємо доступу, якнайшвидше повернути дітей, возз'єднавши їх із біологічними сім'ями в інтересах дітей та згідно з міжнародним правом".

Источник: Интерфакс-Украина
діти, Герасимчук
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