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Національна поліція зафіксувала близько третини усіх злочинів, скоєних росіянами

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Національна поліція зафіксувала близько третини усіх злочинів, скоєних на території України росіянами за час повномасштабної війни.

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав в інтерв'ю Укрінформу.

“Станом на сьогодні ми задокументували понад 65 тисяч воєнних злочинів. Це приблизно третина від усіх злочинів, які були скоєні на території нашої держави за час (повномасштабної – ред.) війни”, - зазначив Клименко.

За словами міністра, правоохоронці системи МВС збирають інформацію і потім передають до Служби безпеки України, бо це – воєнні злочини – як правило, підслідність СБУ.

“Але поліція практично завжди перша виїжджає на будь-який злочин, бо вона більш чисельно представлена на території нашої країни і наших підрозділів достатньо багато, більше, аніж, наприклад, підрозділів СБУ”, - сказав глава МВС.

Клименко зазначив, що Міністерство внутрішніх справ передає інформацію і Офісу генерального прокурора, і вже генпрокурор визначає, яким чином проходитиме розслідування і як будуть передаватися дані до міжнародних судових інстанцій, у тому числі і до міжнародного трибуналу.

Він додав, що саме ОГП є відповідальним за правильність збирання інформації усіма правоохоронними структурами, які залучені до документування таких злочинів.

поліція, Клименко
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