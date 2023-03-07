Національна поліція зафіксувала близько третини усіх злочинів, скоєних росіянами

Національна поліція зафіксувала близько третини усіх злочинів, скоєних на території України росіянами за час повномасштабної війни.
Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав в інтерв'ю Укрінформу.
“Станом на сьогодні ми задокументували понад 65 тисяч воєнних злочинів. Це приблизно третина від усіх злочинів, які були скоєні на території нашої держави за час (повномасштабної – ред.) війни”, - зазначив Клименко.
За словами міністра, правоохоронці системи МВС збирають інформацію і потім передають до Служби безпеки України, бо це – воєнні злочини – як правило, підслідність СБУ.
“Але поліція практично завжди перша виїжджає на будь-який злочин, бо вона більш чисельно представлена на території нашої країни і наших підрозділів достатньо багато, більше, аніж, наприклад, підрозділів СБУ”, - сказав глава МВС.
Клименко зазначив, що Міністерство внутрішніх справ передає інформацію і Офісу генерального прокурора, і вже генпрокурор визначає, яким чином проходитиме розслідування і як будуть передаватися дані до міжнародних судових інстанцій, у тому числі і до міжнародного трибуналу.
Він додав, що саме ОГП є відповідальним за правильність збирання інформації усіма правоохоронними структурами, які залучені до документування таких злочинів.
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