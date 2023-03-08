Нафтогаз готує для кредиторів реструктуризацію єврооблігацій

Група “Нафтогаз” готує для своїх кредиторів пропозиції щодо реструктуризації єврооблігацій з погашенням у 2022 та 2026 роках. Про це на Facebook написав голова правління “Нафтогазу” Олексій Чернишов.
"Продовжуємо працювати над реструктуризацією зобов’язань "Нафтогазу" за євробондами.Йдеться про євробонди з термінами погашення у 2022 та 2026 роках.Цього тижня плануємо представити наші пропозиції, сформовані після попередніх обговорень, на онлайн-зустрічі з інвесторами", - написав Чернишов.
Він додав, що компанія як і раніше, працює спільно з фінансовим радником компанією Lazard.
"Маємо знайти рішення, яке задовольнить всіх учасників процесу - як інвесторів, так і нашу групу компаній, яка тримає енергетичний фронт країни в умовах війни", - зазначив очільник "Нафтогазу".
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