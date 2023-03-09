Мінекономіки оцінює падіння ВВП у лютому на рівні 26%

Міністерство економіки попередньо оцінює падіння ВВП України у лютому на рівні 26%. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки, передають Українські Новини.
"Падіння ВВП у лютому 2023 року становить 26% (±2%), що є кращим за показник січня - 32% (±2%). Про це свідчать оперативні оцінки Міністерства економіки України", - йдеться у повідомленні.
Перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що у лютому економічна активність поступово відновлювалась, ураховуючи суттєве зменшення дефіциту електроенергії та скорочення тривалості відключень завдяки відновленню роботи усіх доступних видів генерації в енергосистемі з середини лютого.
"Виграна Україною "енергетична війна" додала оптимізму бізнесу, який покращив свої настрої щодо майбутнього та активізував діяльність. В цілому, економічний фронт тримається - економіка продовжує функціонувати, адаптуватися, відновлюватися", - сказала Свириденко.
Зокрема, у лютому порівняно з січнем поточного року дещо покращилася ситуація у промисловому виробництві завдяки зниженню тиску такого чинника як дефіцит електроенергії, ураховуючи запуск в роботу дев’яти атомних блоків. Крім того, у лютому ракетних ударів по об’єктах електроенергетики було менше ніж у січні поточного року, а їх негативний вплив ще й нівелювався більшою адаптивністю виробників.
За оцінками Мінекономіки, покращується ситуація в багатьох галузях економіки. Так у транспортній сфері відбулося поступове відновлення активності за всіма ключовими видами транспорту, окрім авіаперевезень, діяльність яких наразі не здійснюється через військові дії.
Також дещо покращилася ситуація у тваринництві, яке поступово адаптується до складних умов функціонування, зокрема у регіонах, які відносно менше постраждали від війни і куди релокувалися фермери з прифронтових територій, суттєво покращились очікування ділової активності сфери торгівлі, яка є чутливою до змін попиту.
Спостерігається поступове покращення ситуації і у будівельній сфері. Це сталося через те, що на деокупованих територіях активізовуються будівельні роботи, зокрема з відновлення зруйнованих чи пошкоджених житлових, виробничих, а також інфраструктурних об'єктів.
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