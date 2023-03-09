Україна має скористатися досвідом ЄС у реформі митних процесів – експерт Олександр Лєднік

Реформувати українську митницю допоможуть сучасні IT-технології – блокчейн, штучний інтелект, системи управління ризиками, які успішно впроваджуються в Європейському Союзі та довели свою ефективність.

Про це розповів митний експерт і державний діяч Олександр Лєднік у публікації на "Цензор.Нет". Він зазначив, що такі зміни позитивно відобразяться загалом на українському бізнес-кліматі, а не лише на роботі Державної митної служби.

"В Євросоюзі існує чимало прикладів ефективних технологій для роботи митних органів. За останні роки відбувся значний прогрес у цій галузі. Україна може скористатися цим досвідом та інтегрувати його в свою систему митного контролю та митної справи. Виграє від цього не конкретно ДМС, а вся держава, адже на краще зміняться насамперед економічна ситуація та інвестиційна привабливість", – вважає Олександр Лєднік.

Експерт наводить чимало прикладів таких технологій.

Наприклад, система розширеної інформації про вантажі (ACI) дозволяє митникам виявляти вантажі з високим ступенем ризику та здійснювати цільові перевірки. Таким чином, запобігають незаконній торгівлі та підвищують безпеку кордонів.

Лєднік додає, що ризиковані вантажі допомагають виявляти також системи управління ризиками, але вже з допомогою аналізу даних і штучного інтелекту.

А технологія блокчейну, за даними експерта, використовується митними адміністраціями в Естонії та Данії. Вона допомагає прозоро вести облік, полегшує торгове фінансування та оптимізує управління ланцюгами поставок.

У Бельгії, Нідерландах і Німеччині застосовують принцип "єдиного вікна", щоб трейдери подавали всю необхідну документацію для митного оформлення в одному місці. Це зменшує адміністративний тягар і прискорює процес оформлення вантажів.

"Це робиться не тільки, щоб запобігти контрабанді чи налагодити безпеку митних процедур, а щоб спростити їх, зменшити адміністративні витрати для самих трейдерів та ідентифікувати високоризиковані вантажі", – зауважує Олександр Лєднік.

Водночас експерт підкреслює, що інтегрувати європейський досвід варто з урахуванням специфіки української митної системи.

"Ефективна робота ДМС – завжди на часі, особливо під час війни. Адже митниця генерує і забезпечує до 35% від загальної суми доходів держбюджету. І саме технологічні рішення та цифровізація дозволять їй працювати краще, щоб митниця виконувала свою безпосередню функцію – наповнювала бюджет, а не сприймалася як джерело корупції чи контрабанди", – підкреслив Олександр Лєднік.