Ткаченко: Питання щодо можливого використання назви "московія" замість "російська федерація" буде опрацьоване

Питання щодо можливого офіційного використання назви "московія" замість "російська федерація" буде опрацьоване разом з експертами.

Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент Укрінформу.

"Будемо говорити з експертами, розглядати це питання. Очевидно, що воно має історичне підґрунтя, тому що історія з "московією" з'явилася за часів Петра I, який вирішив переписати, у тому числі завдяки деяким українським діячам, історію московії, і власне, тоді виникла назва "росія". Таким чином, вони з тих часів намагалися забрати історію Русі-України, Києва і прибрати її для санкт-петербурга, москви, тундри і всіх інших місць", - сказав Ткаченко.

Він наголосив, що в цьому питанні потрібні консультації з експертами.

"Мені ця ідея, так би мовити, симпатична, але своє слово мають сказати експерти", - підкреслив міністр.