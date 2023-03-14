В Україні можуть заборонити евакуацію авто на штрафмайданчик під час війни

В Україні можуть заборонити евакуацію авто під час війни.
Таку пропозицію було подано до ВР у законопроєкті №9092 від нардепа Володимира Крайденка.
У документі пропонується внести заборону інспекторам евакуювати транспортні засоби на штрафмайданчик за порушення правил паркування. Для цього потрібно внести зміни до Кодексу про адмінпорушення – йдеться про заборону евакуації в місцевостях, де введено воєнний або надзвичайний стан.
«Задля безпеки під час повітряної тривоги, водії змушені швидко залишати авто для пошуку укриття. При цьому вони часто порушують правила зупинки або стоянки», – заявив нардеп у пояснювальній записці.
Утім, штраф за порушення все ж доведеться заплатити, навіть якщо законопроєкт ухвалять. Йдеться лише про обмеження прав інспекторів на евакуацію. Нагадаємо, що штраф за паркування в недозволеному місці в Україні становить від 340 грн.
Також в Україні хочуть скасувати реєстрацію вживаних авто для перепродажу. Це буде корисним для компаній, які займаються привозом транспорту з подальшою реалізацією на ринку. Це допоможе вивести бізнес із тіні, а також спростить процес продавцю і покупцю – не потрібно буде займатися перереєстрацією.
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