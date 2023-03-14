КМІС: Понад 80% українців вважають, що процвітання країни залежить від вступу до ЄС

Понад 80% українців вважають, що процвітання України залежить від того, чи стане вона членом Європейського Союзу.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Питання, яке ставили соціологи, сформулював британський історик Тімоті Еш. Він запропонував поцікавитися в українців їхнім ставленням до такого твердження: "Майбутнє України як вільної країни, що процвітає, залежить від того, чи вона стане членом ЄС".

З'ясувалося, що 82% згодні з цією думкою (50% – повністю згодні, 32% – більше згодні), не погоджуються – тільки 14%.

В усіх регіонах України абсолютна більшість населення вважають, що майбутнє процвітання України залежить від вступу до ЄС. На сході – 78%, на півдні – 81%, у центрі – 82%, на заході – 84%.

"Результати опитувань засвідчують, що омріяну мету, – членство в ЄС – українці розуміють і як необхідну умову для процвітання України в майбутньому. Українці розуміють, що бажана трансформація суспільства можлива лише в колі європейської родини", – прокоментував результати дослідження виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

В опитуванні, яке провели двома хвилями 14-22 лютого і 22 лютого–6 березня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера, взяли участь 2007 та 985 респондентів відповідно. Статистична похибка (без врахування систематичного відхилення, пов'язаного з війною та окупацією) становить не більше 2,4% для більшої хвилі й 3,4% – для меншої.