КМІС: Понад 80% українців вважають, що процвітання країни залежить від вступу до ЄС

Понад 80% українців вважають, що процвітання України залежить від того, чи стане вона членом Європейського Союзу.
Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Питання, яке ставили соціологи, сформулював британський історик Тімоті Еш. Він запропонував поцікавитися в українців їхнім ставленням до такого твердження: "Майбутнє України як вільної країни, що процвітає, залежить від того, чи вона стане членом ЄС".
З'ясувалося, що 82% згодні з цією думкою (50% – повністю згодні, 32% – більше згодні), не погоджуються – тільки 14%.
В усіх регіонах України абсолютна більшість населення вважають, що майбутнє процвітання України залежить від вступу до ЄС. На сході – 78%, на півдні – 81%, у центрі – 82%, на заході – 84%.
"Результати опитувань засвідчують, що омріяну мету, – членство в ЄС – українці розуміють і як необхідну умову для процвітання України в майбутньому. Українці розуміють, що бажана трансформація суспільства можлива лише в колі європейської родини", – прокоментував результати дослідження виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.
В опитуванні, яке провели двома хвилями 14-22 лютого і 22 лютого–6 березня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера, взяли участь 2007 та 985 респондентів відповідно. Статистична похибка (без врахування систематичного відхилення, пов'язаного з війною та окупацією) становить не більше 2,4% для більшої хвилі й 3,4% – для меншої.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023