Харріс: Європа зобов'язалася переглянути граничну ціну на російську нафту у березні

Країни Євросоюзу та США обіцяють вже в березні переглянути ліміт цін на російську сиру нафту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника міністра фінансів США з питань економічної політики Бена Харріса.
"Європа зобов'язалася переглянути граничну ціну (на російську нафту - ред.) у березні. Про це повідомили в IEA (Міжнародному енергетичному агентстві - ред.). Європа також зобов'язалася прийняти певний теоретичний орієнтир щодо ціни на нафту, яка має бути на п'ять доларів менше ринкової ціни російської нафти. Отже, якщо ринкова ціна становить 50 доларів, то це означає зниження ціни на два або три долари. Це були європейські зобов'язання", - зазначив Харріс.
При цьому, за його словами, США та країни G7 також пообіцяли переглянути ціну на російську нафту, але не взяли зобов'язань щодо її коригування. Поки що вони чекають на оцінку IEA.
Варто зауважити, що зараз ліміт цін на російську нафту, який встановили країни ЄС та "Великої сімки", становить 60 доларів за барель.
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