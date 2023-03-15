За попередніми даними, у 2022 році Україна отримала близько $13 млрд допомоги з усього світу

У 2022 році, за попередніми даними, в Україну з усього світу було перераховано $13 млрд в еквіваленті, серед яких - перекази через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні (передавання грошей із рук в руки).