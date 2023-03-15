Рада на найближчому пленарному тижні планує розглянути законопроєкт щодо медичного канабісу

Верховна Рада планує на найближчому пленарному тижні розглянути урядовий законопроєкт №7457 щодо регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, наукових і промислових цілях, для створення умов розширення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань і посттравматичних стресових розладів, отриманих унаслідок війни.
"На найближчому пленарному тижні парламент планує розглянути №7457 щодо легалізації використання медичного канабісу", - написав народний депутат Ярослав Железняк у телеграм-каналі.
Законопроєкт пропонує створити нормативні умови для законного обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настоянок канабісу з визначеною законом метою, зокрема для їх використання в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності, а також його сортів у визначених сферах діяльності.
В уряді вважають за необхідне врегулювати питання, що стосуються організації діяльності на кожному етапі такого обігу, включно з операціями із ввезення, вивезення, транспортування територією України, зберігання та реалізації конопель.
На думку авторів законопроєкту, він сприятиме підвищенню рівня та якості медичного обслуговування населення шляхом забезпечення реалізації права на охорону здоров'я із застосуванням більш ефективних лікарських засобів і методів лікування, зокрема у сфері паліативної медицини, які, серед іншого, базуються на симптоматичному лікуванні, а саме знеболюванні.
Як повідомлялося, законопроєкт №7457 Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради в червні 2022 року. Профільний комітет парламенту з питань здоров'я нації порекомендував ухвалити його за основу. Пізніше, у вересні, голова комітету Михайло Радуцький ("Слуга народу") заявив, що у ВР, імовірно, не знайдеться достатньо голосів для підтримки законопроєкту про медичний канабіс.
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