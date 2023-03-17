Українці придбали пів мільярда військових облігацій у Дії. Про це йдеться в повідомленні сервісу в Telegram-каналі.
"Пишаємося нашими людьми! Та ще не час зупинятися. Поки триває війна, держава потребує ваших внесків. Адже кожна облігація – це зброя, техніка та необхідні медикаменти для наших захисників та захисниць", – йдеться у повідомленні.
За умови купівлі ОВДП немає комісії, немає сплати податку від доходу. А дохід від 11% до 16% річних.
Як працює покупка облігацій в Дії
Вартість однієї військової облігації – від 900 гривень. Вони різняться за:
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