Українці придбали пів мільярда військових облігацій у Дії. Про це йдеться в повідомленні сервісу в Telegram-каналі.

"Пишаємося нашими людьми! Та ще не час зупинятися. Поки триває війна, держава потребує ваших внесків. Адже кожна облігація – це зброя, техніка та необхідні медикаменти для наших захисників та захисниць", – йдеться у повідомленні.

За умови купівлі ОВДП немає комісії, немає сплати податку від доходу. А дохід від 11% до 16% річних.

Як працює покупка облігацій в Дії

Вартість однієї військової облігації – від 900 гривень. Вони різняться за: