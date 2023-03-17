Швейцарія схвалила закон щодо переслідування осіб, винних у скоєнні злочинів агресії

Парламент Швейцарії 16 березня схвалив законопроєкт, який дозволяє переслідування осіб, винних у скоєнні злочинів агресії, повідомляє Reuters.
Голосування за законопроєкт відбулося через декілька годин після заяви комісії ООН про те, що вона знайшла "розумні підстави" вважати, що вторгнення росії в Україну та її напади на українські Збройні сили є актами агресії.
Злочин агресії визначили як вторгнення чи спробу встановити політичний і військовий контроль над іншою незалежною державою.
"Включення до законодавства Швейцарії злочину агресії дозволило б їй посилити боротьбу з безкарністю за найтяжчі злочини з міжнародного права", - йдеться у заяві парламенту після ухвалення законопроекту. Його підтримали 127 депутатів, 53 висловилися проти.
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