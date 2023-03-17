У Польщі спрогнозували, коли закінчиться війна в Україні

Віцепрем’єр, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак спрогнозував, скільки ще триватиме повномасштабна війна в Україні. На його думку, “це питання місяців”.

Як пишуть Факти, про це Блащак розповів в інтерв’ю агентству Укрінформ.

«Це, скоріше, питання місяців, а не тижнів. Росія застрягла в Україні, як це було раніше в Афганістані. Водночас вихід із війни зараз означав би визнання Кремлем помилки та необхідності відповідати за наслідки цього варварського нападу», – зазначив міністр.

Блащак додав, що Україна вже виграла перший етап війни, оскільки українські захисники відтіснили путінські війська від Києва, зупинили їх на Сході, а також успішно утримують лінію фронту.

Міністр уточнив, що це є результатом двох факторів: героїзму та стійкості українців, а також підтримки західних союзників.

«Перший етап цієї війни українці вже виграли… РФ, попри всю свою пропаганду успіху, зазнала невдачі, а “спеціальна воєнна операція” яка мала завершитися за кілька днів, втягнула росіян у тривалий конфлікт, який дискредитував їх на міжнародному рівні та в якому вони зазнають величезних втрат», – заявив очільник Міноборони Польщі.

Блащак додав, що саме збереження підтримки Заходу є єдиним шляхом до перемоги України у війні та захисту принципів міжнародного права.

Він також висловив думку, що війська РФ не мають шансів “завдати Україні остаточного удару під час весняного наступу”.

Міністр розкритикував припущення деяких західних політиків та експертів, що Києву, можливо, доведеться погодитися на втрату частини територій для припинення війни.

«Це означало б, що ми дозволяємо РФ руйнувати весь післявоєнний порядок. Цього не можна допустити. У довгостроковій перспективі ця війна означає кінець Путіна. Я вважаю: повне визволення окупованих українських територій є лише питанням часу, і це приведе до того, що умови миру визначатимуть українці», – наголосив Блащак.

Він пояснив, що Україна повинна перемогти у війні, інакше РФ згодом знову завдасть удару. Загроза існує й для інших країн. Тож укладання ще одного договору на кшталт так званих Мінських домовленостей “слугуватиме лише відбудові військового потенціалу РФ з метою відновлення воєнних дій”.

Найкращим інструментом стримування Кремля Блащак назвав поставки зброї Україні, а також політичний та економічний тиск на РФ.

Нещодавно глава Міноборони України Олексій Резніков заявляв, що, попри складну ситуацію, є шанси, що війна завершиться перемогою України до кінця 2023 року.