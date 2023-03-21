У Штатах розповіли, як ставляться до "мирних" пропозицій Китаю щодо війни в Україні

США скептично ставляться до "мирних" пропозицій Китаю щодо припинення війни в Україні, оскільки вони можуть бути "тактикою гальмування", щоб допомогти російським військам на території України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Світ не повинен вводити в оману жодний тактичний крок Росії, який підтримає Китай чи будь-яка інша країна, щоб заморозити війну на власних умовах", - зазначив він.

За словами Блінкена, візит Сі Цзіньпіна до Росії після того, як міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, показав, що Пекін не вважає, що Кремль повинен нести відповідальність за свої звірства в Україні.