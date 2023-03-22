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КМДА: У Києві зростає захворюваність на COVID-19

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У Києві зберігається тенденція до зростання захворюваності на COVID-19. Усього з 10 до 16 березня у Києві зареєстровано 1 652 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, що на 384 більше, ніж за попередній аналогічний період. У тому числі захворіли 662 чоловіки, 990 жінок та 190 дітей, найменшому з яких виповнилося лише 8 днів.

Про це повідомляє КМДА.

Директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург зазначила, що для медиків такі цифри є прогнозованим результатом легковажного ставлення киян до свого здоров’я та здоров’я близьких.

"Здається, минулі спалахи цієї підступної хвороби мало кого та мало чому навчили. Майже немає людей у масках, ніхто не дотримується дистанції, не всі прикривають носа та рота, коли кашляють і чхають… Я вже не кажу про те, що хворим взагалі варто залишатися вдома, лікуватися та чекати на повне одужання", – зазначила Валентина Гінзбург.

Очільниця Департаменту нагадала, що найефективнішим захистом від COVID-19 залишається вакцинація.

"Щеплення від COVID-19 проводяться у центрах первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрах. Центри масової вакцинації працюють у ТРЦ "River Mall" та "Універмаг "Україна". На базі комунальних закладів охорони здоров’я також функціонують мобільні бригади, які за заявочним принципом можуть виїжджати на вакцинацію організованих колективів. Тож наразі не проблема обрати зручний для себе варіант і вакцинуйтеся!" – додала Валентина Гінзбург.

COVID-19, КМДА, Гінзбург
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