Парламент Швеції проголосував за вступ країни до НАТО

Депутати риксдагу (парламенту Швеції) проголосували за вступ країни до НАТО, повідомляє шведське телебачення.
Голоси "за" віддали 269 парламентаріїв, "проти" висловилися 37, 43 депутати не голосували.
Отже, уряд країни отримав від риксдагу "зелене світло" на приєднання Швеції до НАТО, коли всі країни-члени альянсу ратифікують заявку Швеції. Водночас ситуація з приєднанням Швеції до НАТО ускладнена позицією Туреччини, яка продовжує чинити перешкоди цьому кроку Стокгольма, обґрунтовуючи свою позицію тим, що Швеція не вживає необхідних заходів щодо угруповань, які в Туреччині визнано незаконними.
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