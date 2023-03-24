В Україні може з’явитися представництво МКС

Україна домовилась з Міжнародним кримінальним судом про відкриття представництва МКС в Україні. Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора у Facebook, передають Українськi Новини.

"У четвер в будівлі Міжнародного кримінального суду в Гаазі Генеральний прокурор Андрій Костін з Секретарем МКС Пітером Льюїсом підписали Угоду про відкриття Представництва Міжнародного кримінального суду в Україні", - йдеться у повідомленні.

Генеральний прокурор Андрій Костін назвав підписання документу ще одним кроком до забезпечення повної відповідальності за міжнародні злочини.

"Це лише початок, але вагомий початок. Переконаний, ми не зупинимося, допоки всі винні у міжнародних злочинах, скоєних проти України, не будуть притягнуті до відповідальності. Включно з вищим військово-політичним керівництвом злочинного режиму рф", - сказав Костін.

Генпрокурор підкреслив, що МКС та Офіс Прокурора МКС Каріма Хана невтомно стоять на варті правосуддя.

"Ми сподіваємося на подальшу співпрацю у розслідуванні та переслідуванні злочинів РФ проти України. Твердо вірю, що наші спільні зусилля допоможуть у розбудові більш справедливого світу", - сказав Генпрокурор.