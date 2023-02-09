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MH17: Спільна слідча група оприлюднила матеріали про причетність путіна до аварії

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MH17: Спільна слідча група оприлюднила матеріали про причетність путіна до аварії

В Офісі українського генерального прокурора повідомляють, що Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) з розслідування аварії рейсу MH17 оприлюднила матеріали про причетність президента рф володимира путіна до збиття літака.

"Під час зустрічі з родичами загиблих та пресою члени спільної слідчої групи (JIT) оприлюднили перехоплення ймовірної телефонної розмови президента рф з так званим головою "лнр" у 2017 році. Останній звертається до співрозмовника "господин президент", - ідеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі в середу.

За інформацією відомства, на зустрічі було оприлюднено розмову, яка свідчить про те, що питання по постачання зброї на окуповану територію України вирішує особисто президент рф.

Члени JIT, як зазначається у повідомленні, розкрили питання загального контролю найвищим керівництвом рф над так званими днр та лнр, вирішення питань ведення бойових дій, призначення на керівні посади, постачання зброї.

"Також було надано роз’яснення щодо імунітету деяких посадових осіб рф та необхідному високому рівні доказової бази для їх притягнення до кримінальної відповідальності", - зазначається в повідомленні Офісу генпрокурора.

Генеральний прокурор Андрій Костін на своїй сторінці у фейсбуці написав: "Те, про що всі українці знали давно, сьогодні пролунало офіційно як висновок спільної слідчої групи з розслідування катастрофи рейсу MH17. Тепер ні в кого немає сумнівів щодо причетності до неї найвищого керівництва рф. Саме президент країни-агресора віддав злочинний наказ про постачання озброєння угрупованням "днр" та "лнр". Саме це стало першопричиною трагедії, яка забрала життя 298 мирних людей".

Генпрокурор нагадав, що деяких безпосередньо причетних до скоєння цього злочину вже засуджено до довічного ув'язнення.

"На жаль, складність отримання доказів та функціональний імунітет не дозволяють судити президента рф у національних судах країн спільної слідчої групи", - пояснив генпрокурор.

При цьому він додав: "Ми домагатимемося застосування всіх наявних міжнародно-правових механізмів, щоб притягнути його до відповідальності".

"Також не зупиняємося у пошуку шляхів для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочин агресії проти України та інші міжнародні злочини. Переконаний, наші міжнародні партнери поділяють цю позицію: злочинці мають бути покарані, незалежно від посад і статусів", - підсумував Костін.

Источник: Интерфакс-Украина
Костін, JIT
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