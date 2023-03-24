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ЄС направляє до 500 млн євро на підтримку виробників боєприпасів

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Влада ЄС має намір направити до 500 млн євро для підтримки компаній у країнах союзу, які виробляють боєприпаси, повідомляє у середу Bloomberg із посиланням на члена Єврокомісії (ЄК) з внутрішнього ринку Тьєррі Бретона.

"Єврокомісар Тьєррі Бретон заявив, що Європейський союз планує витратити зі свого бюджету до 500 млн на підтримку виробників боєприпасів", - передає агентство.

"Кошти у розмірі від 300 млн до 500 млн євро, згадані Бретоном, належать до третього пакета заходів, що є частиною ширшої стратегії ЄС із нарощування виробництва, зокрема за рахунок нівелювання стримувальних факторів ", - пояснює Bloomberg.

Водночас сума в 500 млн євро йде окрім 2 млрд євро, виділення яких раніше погодили глави МЗС і Міноборони країн ЄС для забезпечення України боєприпасами.

Бретон, який раніше відвідав військові заводи, зокрема в Болгарії та Словаччині, також визнав, що європейські підприємства оборонної промисловості, можливо, зіткнуться з дефіцитом пороху, і додав, що ЄС вже працює над цією проблемою.

Він висловив сподівання, що ЄС вдасться поставити Україні протягом наступних 12 місяців 1 млн снарядів, але визнав, що це завдання простим не буде.

Крім цього, нагадує Bloomberg, ЄС доводиться мати справу і з іншими труднощами: так, раніше Болгарія – великий виробник військового спорядження радянської розробки – відмовилася від спільних закупівель боєприпасів для України.

Голова оборонного холдингу Polska Grupa Zbrojeniowa Себастьян Хвалек між тим заявив Bloomberg, що мета ЄС - поставити Києву мільйон снарядів за 12 місяців - наразі "неможлива". Він пояснив, що на нарощування виробничих потужностей у союзі можуть піти місяці, якщо не роки, через необхідність приділяти увагу одразу всім ланцюжкам поставок та через заборону компаніям виробляти деякі предмети, якщо для їх створення не укладуть спеціальних контрактів.

Раніше високопоставлений європейський чиновник повідомив журналістам, що глави держав та урядів країн ЄС обговорять у четвер на саміті Євросоюзу у Брюсселі подальшу військову допомогу Україні, зокрема й фінансування. За його словами, постачання боєприпасів Києву увійдуть до результатів рішень березневої Євроради.

У відповідь на уточнювальне запитання, чи будуть європейські лідери приймати рішення про оголошений головою дипломатії ЄС Жозеп Боррелем 20 березня після наради міністрів закордонних справ та оборони Євросоюзу план поставити Україні мільйон снарядів протягом наступних 12 місяців, співрозмовник журналістів нагадав, що "Європейська рада є законодавчим органом, не ухвалює таких офіційних актів".

На саміті буде дано своєрідну згоду з таким рішенням, яке офіційно ухвалює Рада ЄС, і пройде обговорення, як фінансувати це рішення, пояснив функціонер ЄС.

Источник: Интерфакс-Украина
Бретон
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