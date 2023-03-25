Мінагрополітики надає майже 100 грантів для розвитку садів та теплиць

Мінагрополітики підписало 98 наказів щодо виділення грантів для розвитку садів та теплиць на загальну суму 472,3 млн грн, йдеться у повідомленні міністерства у п'ятницю.

Згідно з ним, у садах узгоджено 86 грантів на 388,4 млн грн, по теплицях – 12 на 83,9 млн грн.

Загальна площа нових об'єктів – 1317,40 га або 13,4 га на грант.

Міністерство уточнило, що за площею закладки садів та створення теплиць лідерами залишаються Закарпатська область з 245,2 га, Київська з 191,6 га та Львівська з 151,1 га.

Сума грантів також максимальна на Закарпатті – 92,2 млн грн, тоді як на другій позиції Дніпропетровська область – 58,1 млн грн, на третій – Київська з 50,5 млн грн.

Мінагрополітики нагадало, що за умовами програми за напрямом садівництва площі угідь для розвитку або створення саду мають змінюватись від 1 до 25 га, а за теплицами – від 0,4 до 2,4 га відповідно до типового проекту. Також є вимоги до нових робочих місць, зокрема, у разі теплиць – не менше 14 на 1 га.

Крім того, програма з обох напрямків передбачає співфінансування: від 30% власних коштів забезпечує її учасник, а 70% – держава.