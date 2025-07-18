Парламент проголосував за новий уряд

Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Юлії Свириденко затвердила новий склад Кабінету міністрів України.

За призначення членів уряду на пленарному засіданні в четвер, яке відбувалося пакетом (крім міністра оборони і міністра закордонних справ, кандидатури яких вносить президент), проголосували 253 народних депутати.

Онлайн-трансляцію засідання українського парламенту у YouTube вів народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Зокрема, Михайла Федорова підвищили до першого віцепрем’єр-міністра України - міністра цифрової трансформації (раніше - віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації).

Новим віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції став колишній заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

Керівником великого об'єднаного Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства став колишній перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев (до цього посаду міністра економіки обіймала Свириденко, міністра захисту довкілля - Світлана Гринчук, міністра аграрної політики - Віталій Коваль).

Ще одним новим урядовцем став колишній перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, він очолив об'єднане Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України (до цього посаду міністра соцполітики обіймала Оксана Жолнович, а міністра національної єдності - Олексій Чернишов).

Також є декілька урядовців, які залишилися в складі оновленого Кабміну, але на нових посадах, зокрема Герман Галущенко очолив Міністерство юстиції (раніше був міністром енергетики), а Світлана Гринчук очолила Міністерство енергетики (раніше була міністром захисту довкілля та природних ресурсів).

Крім того, віце-прем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, міністр молоді та спорту Матвій Бідний, міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко і міністр фінансів Сергій Марченко зберегли свої посади з попереднього уряду.

Крім того, в четвер за квотою президента мають призначити Дениса Шмигаля міністром оборони, через якого також будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості (раніше обіймав посаду прем'єра), а також переназначити міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

В той же час, сьогодні Рада не призначила нового міністра культури, бо як зазначав раніше голова фракції правлячої партії "Слуга народу" Давид Арахамія, консультації по кандидатурам ще тривають.

Таким чином, посади у новому уряді не отримали: колишня віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина (президент призначив її спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі США поки тривають погодження її кандидатури на посаду посла у США), колишній віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов, колишній міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, колишній міністр соціальної політики Оксана Жолнович, колишній міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль (можуть повернути на посаду голови Фонду державного майна України), колишній міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький (може стати постійним представником України в Раді Європи), колишній міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін (очолить "Укроборонпром") і колишній міністр оборони України Рустем Умєров (розглядається варіант призначення його секретарем Ради Національної безпеки та оборони).