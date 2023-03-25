Кандидатуру держави-покровительки повинні погодити Україна і росія, - Координаційний штаб

Кандидатуру нейтральної держави-покровительки, яка погодилася б здійснювати певні покладені на неї функції згідно із Женевськими конвенціями, повинні погодити Україна і росія.
Як передає Укрінформ, про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє у Телеграмі.
Відбулася онлайн-зустріч представників Координаційного штабу, окремого загону спеціального призначення "Азов", Східного оперативно-територіального об’єднання та Головного управління Національної гвардії України з родичами полонених, які постраждали від теракту в колонії у тимчасово захопленій Оленівці Донецької області.
Одне з питань під час зустрічі стосувалося надання інформації військовослужбовцями, що повернулись із російського полону.
Як зазначив представник Координаційного штабу, опитування повернених військовополонених відбувається за відповідною процедурою. Спілкуються з ними представники Коордштабу, Служби безпеки України (Об’єднаного центру), а також Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Усі зібрані відомості фіксуються, опрацьовуються і долучаються до роботи.
Представники ОЗСП "Азов" та Східного ОТО НГУ повідомили про правила обігу даних про військовослужбовців. Зокрема надана військовослужбовцями інформація про отримані поранення враховується і відповідним чином обліковується.
Окремо учасники зустрічі обговорили питання держави-покровительки – нейтральної країни, яка не є стороною в конфлікті, та яка погодилася б здійснювати певні покладені на неї функції згідно з Женевськими конвенціями. За словами представника Коордштабу, пошук такої держави триває, але державу-покровительку повинна погодити й інша сторона збройного конфлікту, тобто російська федерація. Усі три країни мають дійти згоди і взяти на себе певні зобов’язання.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023