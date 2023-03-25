Кандидатуру держави-покровительки повинні погодити Україна і росія, - Координаційний штаб

Кандидатуру нейтральної держави-покровительки, яка погодилася б здійснювати певні покладені на неї функції згідно із Женевськими конвенціями, повинні погодити Україна і росія.

Як передає Укрінформ, про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє у Телеграмі.

Відбулася онлайн-зустріч представників Координаційного штабу, окремого загону спеціального призначення "Азов", Східного оперативно-територіального об’єднання та Головного управління Національної гвардії України з родичами полонених, які постраждали від теракту в колонії у тимчасово захопленій Оленівці Донецької області.

Одне з питань під час зустрічі стосувалося надання інформації військовослужбовцями, що повернулись із російського полону.

Як зазначив представник Координаційного штабу, опитування повернених військовополонених відбувається за відповідною процедурою. Спілкуються з ними представники Коордштабу, Служби безпеки України (Об’єднаного центру), а також Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Усі зібрані відомості фіксуються, опрацьовуються і долучаються до роботи.

Представники ОЗСП "Азов" та Східного ОТО НГУ повідомили про правила обігу даних про військовослужбовців. Зокрема надана військовослужбовцями інформація про отримані поранення враховується і відповідним чином обліковується.

Окремо учасники зустрічі обговорили питання держави-покровительки – нейтральної країни, яка не є стороною в конфлікті, та яка погодилася б здійснювати певні покладені на неї функції згідно з Женевськими конвенціями. За словами представника Коордштабу, пошук такої держави триває, але державу-покровительку повинна погодити й інша сторона збройного конфлікту, тобто російська федерація. Усі три країни мають дійти згоди і взяти на себе певні зобов’язання.