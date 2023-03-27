Демченко: Чоловіків, які втекли за кордон, повернуть до України

Чоловіки призовного віку намагаються нелегально виїхати з країни вже понад рік після початку повномасштабної війни росії з Україною. Про це сказав речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі єдиного телемарафону.
За його словами, втікачів повертатимуть до України. Держприкордонслужба активно співпрацює з країнами ЄС та Молдовою, тому у будь-якому разі чоловіків притягнуть до відповідальності.
"Після запровадження воєнного стану, коли з'явилися обмеження на виїзд з країни для чоловіків призовного віку, значно збільшилася кількість громадян, які намагаються незаконно перетнути кордон. Навіть якщо чоловікам і вдасться виїхати, надалі вони не можуть влаштуватися в Європі, вони не можуть вважатися біженцями", – пояснив Демченко.
Багато українських чоловіків, як зазначив спікер ДПСУ, намагаються просити статус біженця, але підстав для цього у них немає. Саме тому він закликав тих, хто тікає і тих, хто організує такі виїзди, утриматися від цього в майбутньому.
Демченко згадав історію втечі з України через річку Тиса до Румунії мешканця Буковини. Закінчилося тим, що чоловік потонув.
"Якби цей чоловік і потрапив до Румунії і не загинув, його повернули б в Україну і притягнули б до відповідальності", — додав він.
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