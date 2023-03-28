Верещук розповіла скільки українських дітей-сиріт викрала росія

За час повномасштабного вторгнення росія незаконно вивезла з окупованої території 16 207 дітей та викрала 4 390 дітей-сиріт або напівсиріт.

Про це під час телемарафону приказала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, Україна передає до МКС всю інформацію про такі випадки, яку отримує від прокуратури, розвідки та інших джерел.

Вона підкреслила, що самі зізнаються у скоєні злочину, коли заявляють про всиновлення таких дітей.

"Замість повернення вони дитину усиновлюють і хизуються цим, демонструючи усьому світу факти, які не потребують фактично доведення", — сказала Верещук.

Для того, аби повернути в Україну дітей, потрібно посилити тиск міжнародної спільноти на Росію, санкції, а також "притягти до відповідальності тих, хто чинить злочин геноциду" проти них, зазначає Верещук.