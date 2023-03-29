Bloomberg: Витрати бюджету росії спричинені війною проти України зросли до безпрецедентної суми

Секретні витрати бюджету росії зросли до безпрецедентної суми - 2,4 трильйона рублів, що вказує на зміни пріоритетів у державних фінансах та економіці, спричинені війною проти України.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.
Дані Міністерства фінансів рф свідчать, що секретні або невизначені витрати до 24 березня цього року зросли до 2,4 трильйона рублів (31 мільярд доларів США). Це вдвічі більше за рівень витрат за той самий період рік тому, згідно з оцінками Bloomberg Economics.
Плани росії, викладені на 2023 рік, передбачають секретну частку бюджету, розміром майже у чверть від загальних коштів, показують розрахунки Bloomberg.
Оскільки видатки на російську армію різко зростають, оборона – разом із пов’язаною категорією нацбезпеки – тепер займає друге місце за часткою витрат після урядових соціальних програм рф.
Секретність демонструє масштаби фінансових зобов’язань, пов’язаних із військовими зусиллями, які, за обіцянками путіна, не матимуть “обмежень”. Раніше приховані витрати досягали свого піку близько 21% у 2015 році, через рік після незаконної анексії росією українського півострова Крим.
Станом на 24 березня 2023 року витрати росії на “національну оборону” досягли 531 мільярда рублів, що вдвічі більше, ніж у минулому році. Ще 379 мільярдів рублів було витрачено на безпеку і правоохоронну діяльність, зазначають у Bloomberg.
“Навантаження на бюджет (росії – ред.) не дивне, враховуючи, що вторгнення росії в Україну спровокувало найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. У 2022 році уряд рф запланував значне збільшення видатків на армію, причому видатки на оборону перевищили початкові бюджетні припущення цього року більш ніж на 43%”, йдеться у повідомленні.
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