Федоров: В Україні укомплектували перши три ударних роти БПЛА

В Україні вже укомплектували необхідним обладнанням бійців перших трьох ударних рот БПЛА, вони повністю готові до бою.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Сьогодні перші три ударні роти БПЛА вже готові до бою. Разом з партнерами повністю їх укомплектували. Передали пікапи, ударні коптери та Старлінки. Усі безпілотники українського виробництва. Обладнання для ударних рот Армії дронів придбали приватні донори», – написав він.
Федоров зазначив, що безпілотники виконуватимуть розвідувальні та ударні місії, зокрема наводитимуть артилерію, допоможуть воїнам бути максимально ефективними під час міських боїв.
«Пікапи знадобляться для рейдів мобільних груп у тил ворога, доставки вантажів та евакуації поранених. Старлінки – безперебійний зв’язок на полі бою. Все це – наша конкурентна перевага над росіянами», – додав міністр.
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