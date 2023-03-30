Моравецький: Я закликаю приватні, державні та іноземні компанії створити нові заводи з виробництва боєприпасів

Польща планує збільшити виробництво боєприпасів напередодні контрнаступу ЗСУ на фронті. Закликає союзників, приватні, державні й іноземні компанії прийняти виклик.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Я закликаю приватні компанії, державні компанії, іноземні компанії... Швидко прийняти виклик і створити нові заводи з виробництва боєприпасів на території Польщі", - сказав він під час пресконференції.

За словами прем'єра, Польща планує виділити 2 млрд (462,5 млн доларів) на інвестиції з бюджету.