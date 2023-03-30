МО: Тільки на Бахмутському напрямку, росіяни втрачають у середньому 500 вбитих або поранених на день

За день наступу на Бахмутському напрямку росіяни втрачають у середньому 500 вбитих або поранених на день.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Gazeta Wyborcza.
«Їхні втрати божевільні. Наші військові вважають, що тільки на Бахмутському напрямку, росіяни втрачають у середньому 500 вбитих або поранених на день. А це означає, що вони там швидко вичерпують свої наступальні можливості», – сказав міністр.
Звідси, за словами Резнікова, виходить принципове рішення українського командування: утримувати Бахмут попри власні втрати, тому що його захист обмежує можливості росіян і дає нам стабільність на всій лінії фронту.
Також глава Міноборони додав, що українським військовим в обороні Бахмуту допомагає навіть рельєф місцевості.
«Я б порадив уважно подивитися на карту. Місто та пагорби, які поряд з ним, це зручна місцевість для оборони. Якби ми відмовилися від нього, це означало б, що треба оборонятися в іншому місці, де вже немає такої зручної форми місцевості», – додав він.
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