МО: Тільки на Бахмутському напрямку, росіяни втрачають у середньому 500 вбитих або поранених на день

За день наступу на Бахмутському напрямку росіяни втрачають у середньому 500 вбитих або поранених на день.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Gazeta Wyborcza.

«Їхні втрати божевільні. Наші військові вважають, що тільки на Бахмутському напрямку, росіяни втрачають у середньому 500 вбитих або поранених на день. А це означає, що вони там швидко вичерпують свої наступальні можливості», – сказав міністр.

Звідси, за словами Резнікова, виходить принципове рішення українського командування: утримувати Бахмут попри власні втрати, тому що його захист обмежує можливості росіян і дає нам стабільність на всій лінії фронту.

Також глава Міноборони додав, що українським військовим в обороні Бахмуту допомагає навіть рельєф місцевості.

«Я б порадив уважно подивитися на карту. Місто та пагорби, які поряд з ним, це зручна місцевість для оборони. Якби ми відмовилися від нього, це означало б, що треба оборонятися в іншому місці, де вже немає такої зручної форми місцевості», – додав він.