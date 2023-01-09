Резніков: Cпецслужби рф намагалися вербувати українських дітей через мобільну гру

Cпецслужби рф намагалися вербувати українських дітей з метою збирання інформації про стратегічно важливі об'єкти через мобільну гру.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Твіттері, передає Укрінформ.

«росія намагалася використовувати українських дітей, щоб ті несвідомо надавали інформацію про розташування стратегічно важливих об'єктів через мобільну гру. Це не просто брудний трюк, це воєнний злочин»,– поінформував очільник МОУ.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що українські сили збивали, збивають і збиватимуть російські безпілотники, ракети, літаки та вертольоти, використовуючи для цього все: від старих переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК) до сучасних комплексів Patriot.

"Ми збивали, збиваємо і будемо збивати в небі російські безпілотники, ракети, літаки та вертольоти. Використовуватимемо все: від старих ПЗРК до сучасних комплексів Patriot. Ми захищаємо свою землю. Терористична держава демілітаризується "за планом", -